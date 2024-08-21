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«Яндекс Музыка» теперь предлагает прослушивание в lossless-качестве

Автор На чтение 1 мин Просмотров 125 Опубликовано

Яндекс Музыка добавила возможность прослушивания треков в lossless-формате FLAC, который сохраняет оригинальное качество звучания студийной записи.

Теперь пользователи могут выбирать один из трех режимов: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное». На первом этапе доступно более 25 миллионов треков в lossless-качестве. Чтобы активировать эту опцию, нужно выбрать в настройках звука режим «Превосходное».

В разделе «Тренды» появились подборки альбомов и треков в высоком качестве. Однако для воспроизведения lossless-формата потребуется соответствующая акустика, отмечает «Код Дурова» со ссылкой на Яндекс.

Эта функция доступна всем подписчикам Яндекс Плюса без дополнительной платы, а в будущем планируется запуск формата на умных устройствах Яндекса.

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