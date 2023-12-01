Яндекс Музыка провела ребрендинг и изменила модель рекомендаций

Сервис «Яндекс Музыка» впервые с 2014 года обновил свой логотип и визуальную айдентику. Разработку нового дизайна осуществляла команда дизайна бизнес-юнита «Плюс фантех» «Яндекса» совместно с российским дизайнером Вадиком Мармеладовым, дизайн-бюро «Щука» и студией шрифта Contrast Foundry.

Одной из основных задач команды было создание стиля, который отразил бы не только функциональность сервиса, но и его эмоциональную ценность – способность вдохновлять слушателей при взаимодействии с музыкой.

Кроме того, система персональных рекомендаций «Моя волна» теперь использует глубокие нейронные модели, чтобы понимать развитие музыкальных интересов пользователей. Благодаря этому, слушатели могут находить втрое больше новых любимых артистов, чем при самостоятельном поиске.

Обновились и ключевые разделы сервиса. На главном экране появились быстрые ссылки на «Коллекции», истории прослушивания и «Мою волну» в любимых жанрах.

Также добавлены новые разделы, такие как «В стиле» или «Встретились в «Моей волне», где пользователи могут найти артистов, которых они открыли благодаря системе персональных рекомендаций. Функция «Моя волна» также внедрена в раздел «Коллекция», предлагая треки из всех музыкальных разделов коллекции пользователя и дополняя их новыми композициями.