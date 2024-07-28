«Яндекс Музыка» обновилась для Apple Watch

Компания «Яндекс» выпустила новую версию стримингового сервиса «Яндекс Музыка» для смарт-часов Apple Watch.

Теперь на главном экране есть кнопки быстрого перехода в плейлист «Мне нравится» и запуска персонализированной радиостанции «Моя волна» для тренировок.

В плеере увеличены кнопки управления воспроизведением для удобства нажатия во время занятий спортом. Появились обложка трека и линия прогресса. Фон плеера теперь подстраивается под гамму цветов обложки.

Разработчики планируют добавить возможность оффлайн-проигрывания музыки на часы без синхронизации с iPhone. Это облегчит прослушивание музыки во время тренировки, оставив смартфон дома.

Обновленное приложение уже доступно для скачивания в App Store.