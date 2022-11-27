«Яндекс» может передать управление группой компаний менеджменту РФ

«Яндекс» нацелен на устойчивое развитие бизнеса, и для этого планируется передать управление группой компаний российскому менеджменту, а нидерландская Yandex N.V. намерена со временем выйти из акционеров группы компаний.Также Yandex N.V. рассматривает вариант изменения названия.

В сообщение компании написали: «Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название».

Но перед этим все предложенные изменения должны быть одобрены акционерами Yandex N.V.

Несмотря на все предстоящие изменения все существующие в РФ технологии продолжат работать, а их международные части будут выделены в отдельный бизнес под управлением Yandex N.V.