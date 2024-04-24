«Яндекс Маркет» выполнят в красно-желтом стиле

«Яндекс Маркет» провел ребрендинг, внеся изменения в его визуальное оформление.

Теперь логотип и главная страница сайта представлены в красно-желтой цветовой гамме. Основная цель такого изменения заключается в том, чтобы привлечь больше внимания к бренду на рекламных щитах, вывесках пунктов выдачи заказов и автомобилях, осуществляющих доставку.

Компания также планирует расширить возможности быстрой доставки и предложить новые удобные сервисы для пользователей «Яндекс Маркета».

При ребрендинге сохраняется желтый цвет, который является характерным для «Маркета», а красный цвет используется в качестве отсылки к основному бренду «Яндекс».

Ребрендинг будет проводиться поэтапно. Сначала будут обновлены сайт, мобильная версия и приложение, а затем оформятся помещения существующих пунктов выдачи заказов.

Новые пункты выдачи уже будут создаваться в новом красно-желтом стиле. К концу года все остальные офлайн-объекты компании также претерпят изменения в соответствии с новым визуальным стилем.

Источник: РБК