«Яндекс Маркет» разработал собственный бренд кофе Terruar

Популярный сервис «Яндекс.Маркет» представил свой собственный бренд кофе под названием Terruar. На данный момент в ассортименте представлен только кофе в зернах, но в будущем компания планирует добавить молотый кофе, дрипы и капсулы. Об этом сообщили в компании, цитируемой РИА Новости.

Теперь пользователи «Яндекс.Маркета» могут заказывать кофе Terruar, который является новым собственным брендом сервиса. В настоящее время в линейке продукции представлен кофе в зернах.

Однако в планах компании расширить ассортимент, включив молотый кофе, капсулы и дрип-пакеты. Кофейные зерна Terruar доступны в упаковках весом 250 грамм и 1 килограмм.

Отмечается, что в настоящее время предлагаются три вида кофейных зерен из разных стран, включая Эфиопию и Бразилию, а также смесь бразильской арабики и вьетнамской робусты из провинции Ламдонг во Вьетнаме.

Компания сообщила, что бренд Terruar использует зерна, которые получили высокие оценки на международном уровне, превышающие 80 баллов по шкале SCA (Ассоциация специального кофе).