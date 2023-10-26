«Яндекс ID» запустил рассылку уведомлений об удалении неактивных аккаунтов пользователей

Компания «Яндекс» обновила политику по работе с неактивными аккаунтами в рамках своего сервиса «Яндекс ID». Теперь, если учетная запись остается без активности в течение 2,5 лет, она будет удалена. Такие уведомления уже начали рассылать. Об этом сообщили представители пресс-службы «Яндекса» агентству ТАСС.

«Яндекс ID» представляет собой центр управления личными данными и настройками пользователя на платформе «Яндекс». С его помощью можно авторизоваться не только в сервисах «Яндекса», но и на более чем 15 тысячах других сайтов и мобильных приложений.

Новшество в политике «Яндекс ID» направлено на усиление защиты профилей от возможных компрометаций. С начала октября сервис начнет отправлять уведомления пользователям с неактивными аккаунтами, призывая подтвердить актуальность профиля и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности. Как пояснили в пресс-службе, речь идет об учетных записях, в которых не было активности более двух с половиной лет.

После нескольких оповещений, минимум за месяц до удаления, сервис начнет автоматическое удаление неактивных аккаунтов без возможности восстановления в целях обеспечения безопасности, если не будет зарегистрировано новых действий.

Однако для сохранения учетной записи будет достаточно авторизоваться в любом сервисе «Яндекса» с использованием данного профиля, подчеркнули представители «Яндекс ID».