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«Яндекс ID» начал рассылку уведомлений об удалении неактивных аккаунтов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Сервис «Яндекс ID» уведомил пользователей о возможности удаления аккаунтов, которые не использовались более 2,5 лет. Пользователям будет отправлено несколько уведомлений за месяц до предполагаемой блокировки.

Чтобы избежать потери доступа к аккаунту, достаточно авторизоваться в любом из сервисов «Яндекса» или выполнить любое действие, такое как отправка электронного письма.

Компания объясняет, что такие меры направлены на усиление защиты аккаунтов от компрометации. Неактивные аккаунты могут быть уязвимыми, так как часто используют старые пароли, и в случае взлома могут представлять угрозу для личной информации или использоваться для рассылки нежелательного или вредоносного контента.

Сообщается также, что пользователи, не желающие сохранить свои неактивные аккаунты, смогут скачать свои данные, хранящиеся на сервисах «Яндекса».

 

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