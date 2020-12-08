«Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного в России ПО

Недавно Минцифры России определило российские приложения, которые производители должны будут устанавливать в своих устройствах, предлагаемых на территории нашей страны.

На сайте ведомства опубликовали информацию, согласно которого для предустановки на гаджеты рекомендована платежная система «Мир», приложение «Госуслуги», а также приложения Mail.ru Group и «Яндекса».

«Яндекс» и Mail.ru Group, как и приложения других разработчиков, вошли в рейтинг обязательного ПО в РФ на основании данных по популярности программ.

Так, в категории браузеров популярными являются продукты «Яндекса», а среди социальных сетей, электронных почт и новостных агрегаторов популярными являются продукты от Mail.ru.

Среди антивирусных программ лидером стал Kaspersky, если говорить про офисные приложения, то тут чаще всего россияне предпочитают «Мой офис».

Эти и другие приложения и оказались в рейтинге для обязательной установки в смартфонах, планшетах, ноутбуках, телевизорах и т.д.