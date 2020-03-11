«Яндекс.Дзен» встроили в мессенджер Viber

В мессенджере Viber будет отображаться лента рекомендаций «Яндекс.Дзен», а это позволит пользователям читать новости и статьи с «Дзена», не покидая само приложение.

«Яндекс.Дзен» в мессенджере будет работать во вкладке «Интересное», но только для российских пользователей. На территории Белоруссии в Viber для «Дзена» будет отдельная кнопка.

Ленту «ЯндексДзена» в Viber начали тестировать еще в конце лета прошлого года.

Перед тестированием было проведено исследование, которое позволило определить, что в «Яндекс.Дзене» пользователь в среднем проводит 12 минут, в Viber этот показатель 7 минут, а вот в Telegram — 10 минут.

Больше всего времени пользователь проводит в WhatsApp – 17 минут.