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«Яндекс.Дзен» встроили в мессенджер Viber

11.03.2020 10:21

В мессенджере Viber будет отображаться лента рекомендаций «Яндекс.Дзен», а это позволит пользователям читать новости и статьи с «Дзена», не покидая само приложение.
«Яндекс.Дзен» в мессенджере будет работать во вкладке «Интересное», но только для российских пользователей. На территории Белоруссии в Viber для «Дзена» будет отдельная кнопка.

Ленту «ЯндексДзена» в Viber начали тестировать еще в конце лета прошлого года.

Перед тестированием было проведено исследование, которое позволило определить, что в «Яндекс.Дзене» пользователь в среднем проводит 12 минут, в Viber этот показатель 7 минут, а вот в Telegram — 10 минут.

Больше всего времени пользователь проводит в WhatsApp – 17 минут.

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