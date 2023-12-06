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«Яндекс» для всех пользователей открыл доступ к YandexGPT API через Yandex Cloud

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Команда Яндекса объявила о запуске API YandexGPT в режиме превью для всех пользователей. Этот новый сервис, известный как Yandex Cloud для бизнеса, теперь предлагает тарификацию, новые технологические возможности и библиотеку промтов, которая содержит готовые текстовые запросы к нейросети для наиболее популярных сценариев использования в бизнесе.
Технологические компании могут получить бесплатный доступ к обновленному сервису через программу Yandex Cloud Boost AI, получив грант до 1 миллиона рублей на использование YandexGPT API для решения конкретных бизнес-задач. Участники программы также получат консультации по работе с нейросетью и скидку на дальнейшее использование YandexGPT API.

С помощью API YandexGPT компании могут использовать возможности нейросети Яндекса в своих продуктах, таких как чат-боты, умные помощники и другие инструменты на основе искусственного интеллекта.

YandexGPT API предлагает доступ к большой модели, которая работает в асинхронном режиме и лучше справляется с решением сложных текстовых задач, таких как аналитика аудиозаписей. В то же время, сервис оставляет доступной более простую модель для задач, требующих выполнения запросов в реальном времени, таких как поисковые запросы или ответы на вопросы пользователей.

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