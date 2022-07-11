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Яндекс.Диск без предупреждений ввёл ограничения на размер файла при загрузке на бесплатном тарифе

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Сервис не предупреждал, что ввел ограничения.
Читатель Rozetked случайно обнаружил, что сервис «Яндекс Диск» ввел ограничения на загрузку при бесплатном тарифе.

Об этом стало известно, когда читатель в хранилище хотел загрузить файл размером 2,5 ГБ. При попытке ему система выдала, что можно одним файлом загрузить не более 1 ГБ.

При проверке информации в «Яндекс Справке» в разделе «Загрузка на диск» журналисты обнаружили описание ограничения.

Также было указано, что при активном тарифе «Яндекс 360» максимальный допустимый размер файла составляет 50 ГБ.

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