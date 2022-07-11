Яндекс.Диск без предупреждений ввёл ограничения на размер файла при загрузке на бесплатном тарифе

Сервис не предупреждал, что ввел ограничения.

Читатель Rozetked случайно обнаружил, что сервис «Яндекс Диск» ввел ограничения на загрузку при бесплатном тарифе.

Об этом стало известно, когда читатель в хранилище хотел загрузить файл размером 2,5 ГБ. При попытке ему система выдала, что можно одним файлом загрузить не более 1 ГБ.

При проверке информации в «Яндекс Справке» в разделе «Загрузка на диск» журналисты обнаружили описание ограничения.

Также было указано, что при активном тарифе «Яндекс 360» максимальный допустимый размер файла составляет 50 ГБ.