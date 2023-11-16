«Яндекс» презентовала флагманскую колонку с экраном «Станция Дуо Макс»

На конференции YaC 2023 команда Яндекса представила новую умную колонку под названием «Станция Дуо Макс». Это первая колонка от Яндекса с полноценным экраном, которая станет флагманом в категории колонок с экраном.

Пока детальная информация о новинке остается секретом, но уже известно, что пользователи смогут получать ответы от голосового помощника «Алисы» не только голосом, но и прикосновениями к сенсорному экрану.

Экран является поворотным и имеет разрешение Full HD. Кроме того, в колонке есть встроенная камера для видеозвонков, а также модуль Zigbee для управления умным домом. Заявлено, что динамики и сабвуфер обеспечат чистый и детализированный звук.

Предварительные заказы на «Станцию Дуо Макс» будут приниматься с 28 ноября 2023 года. Полные технические характеристики и цена будут раскрыты вместе со стартом предзаказа. Эта новая умная колонка от Яндекса предлагает уникальные возможности и интерактивность для пользователей.