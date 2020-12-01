«Яндекс» 1 декабря запустил аналог сервиса объявлений Avito

С сегодняшнего дня в России появился новый сайт для бесплатных объявлений, его создателем является крупнейший IT-гигант Яндекс.

Новый сервис получил название «Яндекс. Объявления», и он рассчитан на размещение бесплатных объявлений о продаже и покупке товаров, а также обмене товарами.

Для использования сервиса пользователю даже не нужно указывать номер телефона. Связь между покупателем и продавцом может осуществляться через мессенджер, который встроен в поисковую систему Яндекс.

В «Яндекс. Объявления» сразу появилась возможность отслеживать рейтинг покупателя и продавца, позже добавят функцию проверки подозрительных ссылок, которые покупатели и продавцы отправляют через мессенджер.

Сервис бесплатных объявлений скоро станет доступен для мобильных платформ iOS и Android, а пока воспользоваться «Яндекс. Объявления» можно только через браузер.