«Яндекс» 1 декабря запустил аналог сервиса объявлений Avito

«Яндекс» 1 декабря запустил аналог сервиса объявлений Avito01.12.2020 20:22
С сегодняшнего дня в России появился новый сайт для бесплатных объявлений, его создателем является крупнейший IT-гигант Яндекс.
Новый сервис получил название «Яндекс. Объявления», и он рассчитан на размещение бесплатных объявлений о продаже и покупке товаров, а также обмене товарами.
Для использования сервиса пользователю даже не нужно указывать номер телефона. Связь между покупателем и продавцом может осуществляться через мессенджер, который встроен в поисковую систему Яндекс.
В «Яндекс. Объявления» сразу появилась возможность отслеживать рейтинг покупателя и продавца, позже добавят функцию проверки подозрительных ссылок, которые покупатели и продавцы отправляют через мессенджер.
Сервис бесплатных объявлений скоро станет доступен для мобильных платформ iOS и Android, а пока воспользоваться «Яндекс. Объявления» можно только через браузер.
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