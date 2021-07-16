Рынок аксессуаров во всем мире стал свидетелем массового роста и появления новых участников в этой области. Yamaha заняла нишу в технологическом пространстве, выпустив множество важных продуктов для развлечений и других целей.Беспроводные наушники Yamaha YH-L700A

Yamaha представила беспроводные наушники YH-L700A с технологией активного шумоподавления и пространственным звуком. В то время как более обширный Dolby Atmos не присутствует в наушниках, а скорее является механизмом, улучшающим аудиовход с помощью функции 3D Sound Field для создания впечатляющего звука. На устройстве также возможно управление слежением за головой.

Yamaha YH-L700A поступит в продажу в следующем месяце по цене 520 евро/450 фунтов стерлингов. Наушники имеют драйверы 40 мм, Bluetooth 5.0 и адаптивную поддержку aptX. 3D-звуковое поле может преобразовывать стереозвук и имитировать многоканальный контент в нескольких звуковых режимах. Поддержка приложения из сопутствующего приложения помогает получить звук, который вам подходит. Приложение доступно как на iOS, так и на Android.

ANC — это тонкий баланс между экранированием нежелательного шума и улучшением качества прослушиваемого звука. Оптимизатор прослушивания использует микрофон, встроенный в каждую амбушюру, для постоянного контроля звука, оптимизированного для прослушивания на высшем уровне. Также присутствует режим окружающего звука, который можно включать и выключать.

Одной из сильных сторон новых наушников является очень мощный аккумулятор, гарантирующий 34 часа работы при полной зарядке. USB-C используется для зарядки. Когда включен ANC вместе с полем 3D Sound, время работы аккумулятора снижается до 11 часов.

Источник — Astera.