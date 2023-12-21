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Yakuza Like a Dragon разошлась тиражом почти в 2 миллиона копий

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SEGA сообщила о продажах игры Yakuza: Like a Dragon в своём финансовом отчёте.

По данным компании, ролевая игра разошлась тиражом в 1,8 миллиона копий. Из них 400 тысяч экземпляров было продано только в Японии, а остальные 1,4 миллиона — в западных странах.

Yakuza: Like a Dragon была выпущена 16 января 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4 в Японии, а затем в ноябре того же года она стала доступна и на других платформах, включая PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

В настоящее время SEGA работает над следующей игрой серии Yakuza под названием Like a Dragon: Infinite Wealth. Её релиз запланирован на 26 января 2024 года для современных игровых консолей и ПК.

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