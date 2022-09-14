Yakuza Ishin выйдет на западные рынки в феврале 2023 года

Yakuza Ishin, спин-офф серии Yakuza, впервые направляется на Запад с новым ремастером под названием Like A Dragon: Ishin! Для тех, кто не в курсе, Yakuza Ishin впервые выпущенная для PS3 и PS4 еще в 2014 году, но до этого момента была эксклюзивной для Японии. У нас нет конкретной даты, но игра выйдет где-то в феврале следующего года. Неизвестно, планирует ли Рю Га Готоку переиздание гораздо более старой игры Yakuza Kenzan! который также является эксклюзивным для Японии.

Объявленный в новом трейлере на последнем State of Play для PlayStation, он открывается, чтобы увидеть, как Кирю стоит над мертвым телом человека, которого он предположительно убил, с мечом в руке и весь в крови. Затем мы быстро взглянем на некоторые обновленные локации игры, когда Кирю идет между армией самураев. Затем трейлер переходит к нескольким популярным персонажам якудза, сражающимся мечами, прежде чем показать нам динамичный геймплей.

Боевые сегменты показывают, как Кирю режет врагов своей катаной, а также отстреливает некоторых врагов из ручного огнестрельного оружия. Остальная часть трейлера демонстрирует очарование якудза, которое мы все знаем и любим, показывая людей, сражающихся с тиграми, разрезающих пули пополам мечами и некоторые глупые, чрезмерные атаки, которыми известен сериал. Наконец, это не был бы трейлер якудза, если бы Мадзима каким-то образом не появился, поскольку финальная сцена показывает, как Бешеный пес начинает, вероятно, интенсивный бой на мечах с Кирю.

После State of Play Рю га Готоку раскрыл более подробную информацию о Like A Dragon: Ishin! объясняя, что это будет первая игра в серии, которая будет разработана на Unreal Engine 4, и что более подробная информация об игре будет представлена ​​на саммите RGG, который состоится завтра.