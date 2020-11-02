Yahoo представила смартфон Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y за $50

Verizon выпустила свой первый смартфон под брендом Yahoo с целью продвинуть услугу Yahoo Mobile, запущенную в марте этого года. Смартфон произведен ZTE и получил название Blade A3Y. Телефон оснащен 5,45-дюймовым HD-дисплеем, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. На задней панели есть датчик отпечатков пальцев, а также функция разблокировки лица. Смартфон работает под управлением Android 10.

Согласно официальному сайту Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y оснащен 5,45-дюймовым дисплеем FullVision HD (720×1440) с соотношением сторон 18: 9. Под капотом смартфон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти (с возможностью расширения до 128 ГБ). Телефон работает под управлением Android 10 и оснащен батареей емкостью 2660 мАч.

Для фото и видео Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y оснащен одной 8-мегапиксельной задней камерой с двумя двойными светодиодными вспышками, а на передней панели находится 5-мегапиксельный датчик. Сзади есть дактилоскопический датчик. Размеры телефона — 5,77×2,79×0,38, вес — 161,8 грамма.