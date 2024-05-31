XREAL представила смартфон без поддержки SIM-карт и мобильной связи

Компания XREAL из Китая, специализирующаяся на AR-очках и гарнитурах, представила уникальное устройство под названием XREAL Beam Pro. Это аппаратное устройство, похожее на смартфон, но без поддержки SIM-карт и мобильной связи. Производитель называет его «AR-терминалом».

XREAL Beam Pro — это своего рода ТВ-приставка, но не для телевизора, а для умных очков дополненной реальности.

С его помощью можно запускать трехмерные приложения, которые будут отображаться на линзах очков. Например, на терминале можно играть в игры или смотреть онлайн-кинотеатры. За производительность отвечает сам XREAL Beam Pro, а за отображение информации и звук — специальные очки от XREAL.

Устройство имеет несколько отличий от смартфона. Например, у XREAL Beam Pro есть два порта USB-C. Один предназначен для зарядки, а другой — для подключения AR-очков.

На задней стороне терминала расположены две основные камеры Samsung JN1 с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/2.2. Между модулями камер имеется расстояние в 50 мм, что позволяет устройству создавать пространственные 3D-фотографии и видео, которые можно просматривать на очках. Это напоминает функциональность связки iPhone 15 Pro с Apple Vision Pro.

Характеристики терминала XREAL Beam Pro включают 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD и частотой обновления 90 Гц, 8-ядерный процессор Snapdragon (4 нм), батарею емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт, две основные камеры Samsung JN1 (50 Мп, f/2.2) и фронтальную камеру, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через microSD до 1 ТБ.

Операционная система основана на nebulaOS, разработанной на базе Android 14. Продажи XREAL Beam Pro стартуют в Китае 31 мая. Цена стартует от 1 299 юаней или 16 000 рублей.