Xreal представила легкие AR-очки One Series по цене от 499 долларов

Производитель очков дополненной реальности Xreal представил новую серию устройств под названием One Series, которая включает две модели: базовую One и версию One Pro.

Стоимость новинок стартует от 499 долларов. Первые поставки запланированы на декабрь, но для начала клиентам предложат базовый вариант, тогда как более дорогая версия будет выпущена в начале следующего года.

Основой AR-очков стал кастомный процессор X1, который обеспечивает быструю обработку данных прямо на устройстве.

Производитель утверждает, что задержка между движением головы и отображаемым изображением составляет всего 3 мс при частоте обновления 120 Гц, что делает использование очков более реалистичным. Для сравнения, у многих других AR-гарнитур этот показатель значительно выше.

Очки поддерживают 3DoF, что позволяет перемещать виртуальные окна в пространстве. Xreal One Series может подключаться к различным устройствам, включая iPhone, Android-устройства, Steam Deck, ПК и MacBook через USB Type-C.

Изображение формируется с разрешением 1080p (Full HD) для каждого глаза, а яркость достигает 600 кд/м² у модели One и 700 кд/м² у One Pro. Угол обзора составляет 50° для базовой модели и 57° для Pro. Аудиосистема от Bose обеспечивает качественный звук.

Функциональность очков можно расширить с помощью съёмной RGB-камеры Xreal Eye, которая позволяет делать 12-мегапиксельные фотографии и записывать HD-видео с разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду.

Камера легко снимается и активируется кнопкой на дужке очков. В будущих обновлениях Xreal Eye получит поддержку искусственного интеллекта для распознавания изображений.