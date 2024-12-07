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Xreal представила легкие AR-очки One Series по цене от 499 долларов

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Производитель очков дополненной реальности Xreal представил новую серию устройств под названием One Series, которая включает две модели: базовую One и версию One Pro.

Xreal представила легкие AR-очки One Series по цене от 499 долларов

Стоимость новинок стартует от 499 долларов. Первые поставки запланированы на декабрь, но для начала клиентам предложат базовый вариант, тогда как более дорогая версия будет выпущена в начале следующего года.

Основой AR-очков стал кастомный процессор X1, который обеспечивает быструю обработку данных прямо на устройстве.

Производитель утверждает, что задержка между движением головы и отображаемым изображением составляет всего 3 мс при частоте обновления 120 Гц, что делает использование очков более реалистичным. Для сравнения, у многих других AR-гарнитур этот показатель значительно выше.

Очки поддерживают 3DoF, что позволяет перемещать виртуальные окна в пространстве. Xreal One Series может подключаться к различным устройствам, включая iPhone, Android-устройства, Steam Deck, ПК и MacBook через USB Type-C.

Xreal представила легкие AR-очки One Series по цене от 499 долларов

Изображение формируется с разрешением 1080p (Full HD) для каждого глаза, а яркость достигает 600 кд/м² у модели One и 700 кд/м² у One Pro. Угол обзора составляет 50° для базовой модели и 57° для Pro. Аудиосистема от Bose обеспечивает качественный звук.

Функциональность очков можно расширить с помощью съёмной RGB-камеры Xreal Eye, которая позволяет делать 12-мегапиксельные фотографии и записывать HD-видео с разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду.

Камера легко снимается и активируется кнопкой на дужке очков. В будущих обновлениях Xreal Eye получит поддержку искусственного интеллекта для распознавания изображений.

 

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