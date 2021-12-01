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Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Pay

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Недавно Xiaomi подала заявку на новый товарный знак для «Xiaomi Pay». Теперь статус этой торговой марки официально изменен на зарегистрированный. Другими словами, компания успешно подала заявку на участие в финансовой платформе.

Данный товарный знак был первоначально применен еще в апреле 2021 года. Кроме того, китайский технологический гигант недавно также подал заявку на товарный знак под названием « Mi Pay ». Они имели международную классификацию и относились к категории управления финансовым имуществом. Хотя, поскольку компания недавно официально отказалась от своего бренда «Mi» , было бы разумно даже переименовать свою платформу Mi Pay в Xiaomi Pay.

Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay на основе NFC для носимых устройств для бесконтактных платежей. Для тех, кто не знает, Mi Pay — это управление финансовой собственностью, которое стремится предложить пользователям упрощенную платежную систему, к которой можно получить доступ через продукты бренда.

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