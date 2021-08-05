Xiaomi запланировала мероприятие по запуску в своей родной стране, Китае, 10 августа, где она представит свой последний смартфон серии Mi MIX — Xiaomi Mi MIX 4.

Но Mi MIX 4 — не единственный продукт Xiaomi, который будет представлен на мероприятии 10 августа. Компания планирует анонсировать еще несколько продуктов, в том числе высококлассную интеллектуальную колонку и второе поколение OLED-телевизоров.

Китайская компания заявила, что в следующем поколении OLED-телевизоров будет улучшено качество изображения. Подробности об этом Smart TV остаются неизвестными, но мы ожидаем узнать их перед официальным запуском на следующей неделе через утечки или тизеры от самой компании.

В июне прошлого года Xiaomi выпустила свой первый смарт-телевизор OLED с брендом Mi TV Master по цене 12999 юаней (~ 2011 долларов США), но теперь он доступен по сниженной цене в 9999 юаней (~ 1546 долларов США) в Китае.

Mi TV Master оснащен 10-битной 65-дюймовой OLED-панелью 4K с частотой обновления 120 Гц, цветовым охватом 98,5% DCI-P3, коэффициентом контрастности 1000000: 1, максимальной яркостью 1000 нит, HDR10 +, Dolby Vision, откликом 1 мс.

Он работает на SoC MediaTek MTK9650 с графическим процессором Mali-G52 MC1, в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Устройство работает под управлением MIUI for TV вместе со службой агрегации контента Patchwall. Также есть встроенная акустическая система мощностью 65 Вт, которая включает в себя два левого / правого канала мощностью 12,5 Вт, два канала объемного звучания 10 Вт и сверхнизкочастотный сабвуфер 20 Вт 50 Гц.

Источник — Astera.