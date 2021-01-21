Xiaomi запустила зимнюю распродажу смартфонов, «умных» часов и прочих устройств

Xiaomi запустила зимнюю распродажу смартфонов, «умных» часов и прочих устройств21.01.2021 19:54
В России китайский производитель запустил очередную большую распродажу. В этот раз она называется «Растопим цены».
В рамках новой акции компания Xiaomi россиянам предлагает скидки до 50% на представленную в стране технику.
Стоит отметить, что в акции участвуют не только смартфоны и другая цифровая техника, но также пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential с поддержкой влажной уборки.
Так, в рамках специального предложения Xiaomi Mi 10T сейчас можно приобрести за 40 990 рублей. До распродажи аппарат предлагали за 44 990 рублей.
Скидку в 2000 рублей предлагают за Redmi Note 8 Pro, а смарт часы Amazfit Stratos+ можно купить за 14 990 рублей.
На робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential китайский производитель решил сделать скидку в размере 3000 рублей.
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