Xiaomi запустила зимнюю распродажу смартфонов, «умных» часов и прочих устройств

В России китайский производитель запустил очередную большую распродажу. В этот раз она называется «Растопим цены».

В рамках новой акции компания Xiaomi россиянам предлагает скидки до 50% на представленную в стране технику.

Стоит отметить, что в акции участвуют не только смартфоны и другая цифровая техника, но также пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential с поддержкой влажной уборки.

Так, в рамках специального предложения Xiaomi Mi 10T сейчас можно приобрести за 40 990 рублей. До распродажи аппарат предлагали за 44 990 рублей.

Скидку в 2000 рублей предлагают за Redmi Note 8 Pro, а смарт часы Amazfit Stratos+ можно купить за 14 990 рублей.

На робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential китайский производитель решил сделать скидку в размере 3000 рублей.