Xiaomi запустила в продажу «умную» газовую плиту Xiaomi Mijia S2

Xiaomi представила новую газовую плиту под названием Xiaomi Mijia S2. Она имеет мощность 5 200 Вт и выполнена с панелью из белого стекла. Плита оснащена двумя латунными конфорками, которые обеспечивают равномерный нагрев посуды.

Владельцы плиты могут регулировать температуру до 230 градусов Цельсия и использовать встроенный таймер для установки времени готовки от 1 до 180 минут.

По истечении времени таймера, газ автоматически блокируется, а пламя гаснет. Xiaomi Mijia S2 уже доступна на китайском рынке и ее можно приобрести за 1 199 юаней, что примерно равно 168 долларам, пишет «Политаналитика».