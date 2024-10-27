Xiaomi запустила в продажу серию телевизоров TV S Pro Mini LED 2025

Компания Xiaomi анонсировала запуск своей новой серии телевизоров TV S Pro Mini LED 2025, которые стали доступны для заказа в Китае с 23 октября. Эти модели представлены в четырех размерах: 65, 75, 85 и 100 дюймов, с ценами, начинающимися от 4599 до 12 999 юаней (от 62 000 до 175 500 руб.).

Телевизоры оснащены передовой технологией отображения, включая 3000-уровневую пиковую яркость и подсветку, что обеспечивает высокий контраст и яркие цвета. Специальный чип XM9000 улучшает качество изображения, поддерживая 16-битное управление подсветкой Mini LED.

Среди дополнительных функций — Master Image Quality Engine 2.0 для улучшения цветов и контрастности, а также технология восстановления цвета, обеспечивающая точное воспроизведение оттенков. Телевизоры поддерживают 1,07 миллиарда цветов и имеют цветовую гамму 95% DCI-P3.

Работа на базе Surge HyperOS 2 обеспечивает плавный доступ к интерфейсу и приложениям. Поддержка 4K при 144 Гц и 120 Гц MEMC позволяет обеспечить плавное воспроизведение динамичного контента, что особенно оценят геймеры. Частота обновления достигает 240 Гц.

Звук обеспечивают 2,1-канальные динамики с поддержкой Dolby Vision Atmos, а также сертификация HDR10+ и IMAX Enhanced гарантирует высокое качество аудиовизуального восприятия.

Дополнительные функции включают Qingshan EyeCare для защиты глаз и разнообразные варианты подключения.