Xiaomi запустила в КНР продажи смартфона Redmi Note 13 в необычной версии

В честь китайского Нового года в Китае начались продажи специальной версии Redmi Note 13 Pro.

Несмотря на отсутствие изображений дракона на задней крышке, этот особый выпуск отличается уникальным дизайном: красный цвет Good Luck Red в сочетании с черной боковой рамкой.

Что делает эту специальную версию особенной, так это предложение пяти вариантов памяти, что является необычным для подобных выпусков.

Цены на разные варианты составляют: 8/128 ГБ — 195 долларов, 8/256 ГБ — 210 долларов, 12/256 ГБ — 240 долларов, 12/512 ГБ — 255 долларов, 16/512 ГБ — 270 долларов.

По характеристикам Redmi Note 13 Pro New Year Special Edition не отличается от обычной версии Redmi Note 13 Pro.

У смартфона есть 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. В основной камере установлены датчики с разрешением 200, 8 и 2 Мп.