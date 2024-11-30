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Xiaomi запустила в Европе продажи робота-пылесоса X20 Pro с резервуаром на 4 литра

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Компания Xiaomi анонсировала новый робот-пылесос X20 Pro, который стал доступен на европейском рынке. Этот умный помощник предназначен для эффективной уборки дома.

Xiaomi запустила в Европе продажи робота-пылесоса X20 Pro с резервуаром на 4 литра

Xiaomi Vacuum X20 Pro оснащён мощным вентилятором с силой всасывания 7000 Па, что позволяет ему эффективно удалять пыль, мусор и шерсть домашних животных с различных напольных покрытий, включая паркет, плитку и ковры.

Усовершенствованная система объезда препятствий с использованием лазерных датчиков помогает пылесосу обходить мебель и другие преграды.

Универсальная базовая станция облегчает уход за полом: она собирает пыль, промывает насадки для швабр и сушит их горячим воздухом, предотвращая размножение бактерий и плесени.

Большие резервуары для воды (4 л для чистой и 3,8 л для грязной воды) позволяют проводить длительные уборки без частой заправки.

Xiaomi запустила в Европе продажи робота-пылесоса X20 Pro с резервуаром на 4 литра

Интеллектуальная система распознавания ковров автоматически поднимает насадки для мытья полов, когда обнаруживает ковры, сохраняя их сухими. Пылесос предлагает несколько режимов уборки для разных задач.

С помощью приложения Xiaomi Home пользователи могут планировать уборку, следить за её ходом и настраивать параметры удалённо.

Благодаря интеллектуальной навигации X20 Pro эффективно справляется с тесными помещениями и подходит для домов любого размера.

Робот-пылесос доступен в Великобритании, Испании, Германии и других европейских странах по цене 499,99 евро или 57 200 рублей.

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