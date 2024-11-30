Xiaomi запустила в Европе продажи робота-пылесоса X20 Pro с резервуаром на 4 литра

Компания Xiaomi анонсировала новый робот-пылесос X20 Pro, который стал доступен на европейском рынке. Этот умный помощник предназначен для эффективной уборки дома.

Xiaomi Vacuum X20 Pro оснащён мощным вентилятором с силой всасывания 7000 Па, что позволяет ему эффективно удалять пыль, мусор и шерсть домашних животных с различных напольных покрытий, включая паркет, плитку и ковры.

Усовершенствованная система объезда препятствий с использованием лазерных датчиков помогает пылесосу обходить мебель и другие преграды.

Универсальная базовая станция облегчает уход за полом: она собирает пыль, промывает насадки для швабр и сушит их горячим воздухом, предотвращая размножение бактерий и плесени.

Большие резервуары для воды (4 л для чистой и 3,8 л для грязной воды) позволяют проводить длительные уборки без частой заправки.

Интеллектуальная система распознавания ковров автоматически поднимает насадки для мытья полов, когда обнаруживает ковры, сохраняя их сухими. Пылесос предлагает несколько режимов уборки для разных задач.

С помощью приложения Xiaomi Home пользователи могут планировать уборку, следить за её ходом и настраивать параметры удалённо.

Благодаря интеллектуальной навигации X20 Pro эффективно справляется с тесными помещениями и подходит для домов любого размера.

Робот-пылесос доступен в Великобритании, Испании, Германии и других европейских странах по цене 499,99 евро или 57 200 рублей.