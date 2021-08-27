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Xiaomi запустила тестирование Android 12 с MIUI 12.5 на смартфоне Xiaomi Mi 11

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Xiaomi старается не отставать от интеграции новой ОС на поддерживаемые смартфоны.

Сейчас китайский производитель на домашнем рынке распространяет бата-версию MIUI 12.5 на основе Android 12.

Пока оболочка с новейшей ОС доступна только на Xiaomi Mi 11. Сообщается, что ПО доступно только ограниченному количеству пользователей, и в ней всего два языка – китайский и английский.

Напомним, чистая версия Android 12 уже проходит тестирование на смартфонах Mi 11 Ultra и Mi 11i, Mi 11X Pro и Redmi K40 Pro, поэтому можно надеется, что новый Android с фирменной оболочкой MIUI 12.5 доберется до аппаратов до конца текущего года.

Android 12 Xiaomi Xiaomi Mi 11
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