Xiaomi запустила тестирование Android 12 с MIUI 12.5 на смартфоне Xiaomi Mi 11

Xiaomi старается не отставать от интеграции новой ОС на поддерживаемые смартфоны.

Сейчас китайский производитель на домашнем рынке распространяет бата-версию MIUI 12.5 на основе Android 12.

Пока оболочка с новейшей ОС доступна только на Xiaomi Mi 11. Сообщается, что ПО доступно только ограниченному количеству пользователей, и в ней всего два языка – китайский и английский.

Напомним, чистая версия Android 12 уже проходит тестирование на смартфонах Mi 11 Ultra и Mi 11i, Mi 11X Pro и Redmi K40 Pro, поэтому можно надеется, что новый Android с фирменной оболочкой MIUI 12.5 доберется до аппаратов до конца текущего года.