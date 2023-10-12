Xiaomi запустила смарт-девайс для управления всеми устройствами «умного дома»

Компания Xiaomi представила удобный смарт-гаджет — настенную панель управления Smart Home Panel, которая позволит полностью заменить смартфон при управлении умным домом.

Это небольшой выключатель с 3,23-дюймовым сенсорным экраном, на котором расположены виджеты и список подключенных устройств. Панель поддерживает более 5500 смарт-девайсов по Bluetooth Mesh.

Smart Home Panel может управлять освещением, кондиционером, бытовой техникой и пылесосами одним нажатием. У него есть встроенный микрофон для голосовых команд.

Гаджет работает даже при отключении электроэнергии в доме. Его удобно использовать вместо смартфона, чтобы всегда иметь доступ к функциям умного дома прямо на выключателе.

Панель продается на сайте Xiaomi за 299 юаней (около 4100 рублей) в белом и темно-сером цветах. Это доступная альтернатива множеству отдельных гаджетов и приложений.