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Xiaomi запустила распродажу своих смартфонов в России

29.06.2020 12:49

Китайская компания на территории РФ запустила новую акцию, которая продлится до 6 июля.
Новая акция носит название «Выпускная распродажа», а его участники могут получить скидку до 4 тыс. рублей в зависимости от выбранного смартфона.

Впрочем, скидки будут доступны не только для смартфонов, но и других фирменных аксессуаров бренда.

Максимальные 4 тыс. рублей можно будет сэкономить на покупке смартфона Xiaomi Mi 9T, а популярный Redmi Note 8 Pro может обойтись на три тысячи дешевле.

А вот при выборе устройств Xiaomi Mi 10 или Redmi Note 9 Pro компания предложит за 1 рубль фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC, который в отдельности оценен в 3 990 рублей.

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