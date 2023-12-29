Xiaomi запустила новые цвета для Xiaomi 14 и Watch S3 в честь выхода электрокара

Xiaomi представила свою первую электрический автомобиль под названием SUV 7. Он доступен в трех цветовых вариантах: Aqua Blue, Verdant Green и Mineral Grey.

Кроме того, бренд также объявил о выпуске ограниченных цветовых вариантов своих флагманских смартфонов Xiaomi 14 и смарт-часов Xiaomi Watch S3, которые соответствуют дизайну автомобиля Xiaomi SUV 7.

Ранее Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro были представлены в цветах White, Black и Green. Теперь, чтобы соответствовать цветовой гамме Xiaomi SUV 7, оба смартфона доступны в оттенках Gulf Blue и Olive Green.

Стоит отметить, что оттенок Olive Green немного отличается от стандартного зеленого цвета, который был представлен при запуске. Xiaomi 14 и 14 Pro имеют черную металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.

Ограниченные цветовые варианты Xiaomi 14 и 14 Pro доступны только в версии с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Они имеют такую же цену, как и стандартные версии, а именно 4999 юаней и 5999 юаней соответственно.

Смарт-часы Xiaomi Watch S3 в ограниченном цветовом варианте предлагаются только с eSIM. Вариант Gulf Blue имеет голубую рамку и черный ремешок с голубой полосой посередине.

Вариант Olive Green имеет ремешок того же цвета и черную рамку. Ограниченная версия Xiaomi Watch S3 стоит на 100 юаней дороже, чем стандартная версия с eSIM, и ее цена составляет 1099 юаней.