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Xiaomi запустила Mi TV Master 77 OLED с корпусом 8,2 мм

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Xiaomi Mi TV Master 77 — один из нескольких продуктов, недавно представленных китайской компанией. Новый телевизор оснащен 77-дюймовым OLED-экраном 4K HDR10 +, аудиовизуальной сертификацией IMAX Enhanced, довольно высоким соотношением экрана к корпусу, максимальной яркостью 1000 нит, поддерживает Dolby Vision, Dolby Vision IQ, а также другими впечатляющими особенностями.

Xiaomi запустила Mi TV Master 77 OLED с корпусом 8,2 мм

Mi Master TV 77 ″ поддерживает мощную четырехканальную цветовую гамму и имеет 10-битный цвет и Delta E 1.5. Внешний вид также является основным преимуществом этого OLED-телевизора. Он официально называется самым детализированным телевизором Xiaomi. Ультратонкий экран 8,2 мм тоньше, чем у мобильного телефона.

Xiaomi запустила Mi TV Master 77 OLED с корпусом 8,2 мм

Телевизор совместим с технологией Ultra Wide Band (UWB), так как он имеет микросхему UWB, которая делает возможным бесшовное соединение с UWB-совместимыми устройствами одним касанием. Акустическая система состоит из 9 динамиков, обеспечивающих качество звука 70 Вт. Пульт дистанционного управления NFC телевизора позволяет легко транслировать видео через свой телефон, просто соприкоснув два устройства.

Xiaomi запустила Mi TV Master 77 OLED с корпусом 8,2 мм

Mi Master TV оснащен четырехъядерным чипсетом Cortex A73 MediaTek вместе с графическим процессором Mali-G52 MC2. Он имеет 8,5 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Телевизор поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и имеет 3 порта HDMI 2.1, 2 порта USB и несколько других источников входного сигнала.

Mi TV Master стоит 19 999 юаней (3083 доллара), но Xiaomi предлагает скидку в 3000 юаней, когда он поступит в продажу в Китае 18 августа, снизив цену до 16 999 юаней (~ 2624 доллара). Подробная информация о доступности и ценах во всем мире в настоящее время отсутствует.

Источник — Astera.

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