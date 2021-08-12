Xiaomi запустила Mi TV Master 77 OLED с корпусом 8,2 мм

Xiaomi Mi TV Master 77 — один из нескольких продуктов, недавно представленных китайской компанией. Новый телевизор оснащен 77-дюймовым OLED-экраном 4K HDR10 +, аудиовизуальной сертификацией IMAX Enhanced, довольно высоким соотношением экрана к корпусу, максимальной яркостью 1000 нит, поддерживает Dolby Vision, Dolby Vision IQ, а также другими впечатляющими особенностями.

Mi Master TV 77 ″ поддерживает мощную четырехканальную цветовую гамму и имеет 10-битный цвет и Delta E 1.5. Внешний вид также является основным преимуществом этого OLED-телевизора. Он официально называется самым детализированным телевизором Xiaomi. Ультратонкий экран 8,2 мм тоньше, чем у мобильного телефона.

Телевизор совместим с технологией Ultra Wide Band (UWB), так как он имеет микросхему UWB, которая делает возможным бесшовное соединение с UWB-совместимыми устройствами одним касанием. Акустическая система состоит из 9 динамиков, обеспечивающих качество звука 70 Вт. Пульт дистанционного управления NFC телевизора позволяет легко транслировать видео через свой телефон, просто соприкоснув два устройства.

Mi Master TV оснащен четырехъядерным чипсетом Cortex A73 MediaTek вместе с графическим процессором Mali-G52 MC2. Он имеет 8,5 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Телевизор поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и имеет 3 порта HDMI 2.1, 2 порта USB и несколько других источников входного сигнала.

Mi TV Master стоит 19 999 юаней (3083 доллара), но Xiaomi предлагает скидку в 3000 юаней, когда он поступит в продажу в Китае 18 августа, снизив цену до 16 999 юаней (~ 2624 доллара). Подробная информация о доступности и ценах во всем мире в настоящее время отсутствует.

Источник — Astera.