Xiaomi запустила Mi TV 6 OLED в Китае

Наряду с запуском Mi MIX 4 и Mi Pad 5 на внутреннем рынке в Китае, Xiaomi также выпустила Mi TV 6 OLED. Этот OLED-телевизор второго поколения от компании поставляется с несколькими улучшениями и сниженной стартовой ценой.

Xiaomi уменьшила толщину корпуса этого нового телевизора до 4,6 мм, а также предлагает узкие рамки. Говорят, что устройство оптимизировано для отвода тепла, и компания снизила цену до 5000 юаней (~ 771 доллар) в Китае.

Телевизор оснащен 4K OLED-экраном, который обеспечивает 97-процентное соотношение экрана к корпусу. Он имеет 10-битную профессиональную глубину цвета, пиковую яркость 900 нит, точность цветопередачи ΔE2, цветовую гамму P3 98,5%, время отклика в градациях серого 1 мс, поддержку MEMC, а также аппаратный фильтр против синего света для защиты глаз.

Кроме того, дисплей также поддерживает HDR-контент с поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10 + и HLG. Что касается аудиовыхода, есть двухканальный динамик мощностью 12,5 Вт с четырьмя блоками, каждый из которых имеет свои собственные низкочастотные и высокочастотные динамики. Он также прошел сертификацию IMAX Enhanced Audio и Video.

Под капотом Mi TV 6 OLED работает четырехъядерный процессор MediaTek 9638, который объединяет ядра Cortex A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графический процессор Mali-G52 MC1 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Устройство предлагается с двумя разными размерами экрана — 55-дюймовым и 65-дюймовым. 55-дюймовый вариант стоит 5699 юаней (~ 879 долларов) и впервые поступит в продажу 16 августа по начальной цене 4999 юаней (~ 771 доллар). С другой стороны, 65-дюймовый вариант стоит 7699 юаней (~ 1188 долларов США), но будет доступен по сниженной цене в 6999 юаней (~ 1080 долларов США).

Источник — Astera.