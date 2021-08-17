Xiaomi выпустила в Китае умную настольную лампу MIJIA Smart Table Lamp Lite. Умная лампа — это обновленная версия настольной лампы MIJIA Lite, выпущенной в прошлом году. Основное обновление этой модели — добавление интеллектуальных функций при сохранении того же качества освещения.

Умная настольная лампа MIJIA Smart Table Lamp Lite использует сотовый водный узор на светоизлучающей поверхности двойной призмы. Он также имеет небольшое основание, лампу можно поворачивать вверх и вниз на 218° и наклонять на 180° по горизонтали.

Интеллектуальная лампа имеет центральную освещенность более 1200 лк, что соответствует национальному стандарту освещенности A-level. Технология гомогенизации с двумя линзами расширяет область облучения, делая свет более равномерным и мягко осветляя весь рабочий стол. Сообщается, что продукт также прошел тест на фотобиологическую безопасность соответствующими профессиональными учреждениями. Он не излучает ни синего света, ни мерцания видео.

Кроме того, Smart Desk Lamp Lite поддерживает плавное затемнение, сенсорное управление для включения и выключения света. Также нужно долго нажимать кнопку для переключения яркости. Также можно плавно регулировать яркость света из приложения Mijia.

Голосовое управление возможно на Mijia Smart Desk Lamp Lite через динамики XiaoAI, так как он имеет встроенный шлюз Bluetooth Mesh. При подключении к интеллектуальному динамику его можно использовать для включения лампы с помощью голосовых подсказок. После подключения к сети через шлюз Bluetooth Mesh время автоматически определяется и калибруется, а режим ночного освещения автоматически запускается, когда свет включается в ночное время.

Умная настольная лампа MIJIA Smart Table Lamp Lite представлена ​​на сайте Jingdong (JD.com) по цене 99 юаней (~ 15 долларов США).

Источник — Astera.