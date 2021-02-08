Xiaomi запустила глобальную версию MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11

Xiaomi на большой презентации новинок представила международную версию оболочки MIUI 12.5.

Ранее эта прошивка для смартфонов тестировалась в Китае, но скоро ее выпустят на глобальный рынок.

В апреле начнется тестирование MIUI 12.5 на устройствах проданных за пределами КНР.

Первыми промежуточную прошивку получат Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11.

Во второй очереди MIUI 12.5 доберется до Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 and 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9.

MIUI 12.5 получила не только новый дизайн, но также стала работать более стабильно и быстро, помимо этого в прошивке появились новые функции, среди которых возможность удаления системных приложений.

Те программы, которые необходимы для работы ОС, удалить не получится, но их можно будет скрыть.