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Xiaomi запустила бета-обновление новой MIUI 13 для первой партии устройств в Китае

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Сразу после презентации новых смартфонов Xiaomi, а также новой фирменной оболочки MIUI 13 на базе Android 12, некоторым пользователям стала доступна бета-версия новой прошивки.
Финальная версия MIUI 13 первой волны станет доступна только в январе, но не исключены задержки,  если будут выявлены критические ошибки в ОС.

MIUI 13 на базе Android 12 получила большое количество дополнений и новых функций, производитель заявляет, что оболочка стала безопаснее и более плавной

Новую прошивку на территории Китая уже могут установить владельцы Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, Mi Pad 5 Pro 5G, Mi Pad 5 Pro и Mi Pad.

Для них пока доступна только бета-версия MIUI 13. Разработчики обещают выпустить финальную сборку до конца января 2022 года.

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