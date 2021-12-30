Xiaomi запустила бета-обновление новой MIUI 13 для первой партии устройств в Китае

Сразу после презентации новых смартфонов Xiaomi, а также новой фирменной оболочки MIUI 13 на базе Android 12, некоторым пользователям стала доступна бета-версия новой прошивки.

Финальная версия MIUI 13 первой волны станет доступна только в январе, но не исключены задержки, если будут выявлены критические ошибки в ОС.

MIUI 13 на базе Android 12 получила большое количество дополнений и новых функций, производитель заявляет, что оболочка стала безопаснее и более плавной

Новую прошивку на территории Китая уже могут установить владельцы Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, Mi Pad 5 Pro 5G, Mi Pad 5 Pro и Mi Pad.

Для них пока доступна только бета-версия MIUI 13. Разработчики обещают выпустить финальную сборку до конца января 2022 года.