Xiaomi запускает ультратонкую рацию BEEBEST A308 за 349 иен

Xiaomi экологической цепи компании с BEEBEST известен своей массив рациями, включая впечатляющие смарт — рацию, что приобретающему особенность телефона дизайн запущенный в 2019 году китайский бренд теперь запустило BEEBEST A308 Walkie-Talkie. В настоящее время продукт продается по цене 349 юаней (~ 54 доллара США).

BEEBEST A308 Walkie-Talkie имеет ультратонкую и легкую конструкцию, которая отличает ее от других традиционных раций. Он весит всего 137 г и имеет толщину 16 мм. Корпус также разработан, чтобы дать пользователю хороший захват.

Несмотря на тонкий корпус, A308 обладает большей проникающей способностью и может преодолевать большие расстояния. Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от -20 ℃ до 50 ℃, что делает его совместимым для использования в различных условиях окружающей среды. Двусторонняя радиостанция также имеет степень водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP54, что означает, что ее можно погружать в воду на глубину до 1,8 м.BEEBEST A308 Ультратонкая рация BEEBEST A308 использует новейшую технологию отвода тепла из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую проникающую способность. Дальность действия может составлять как радиус 5 км, так и 30-этажное офисное здание. На открытом воздухе радиус приема рации может составлять до 10 километров, а в движущейся машине дальность приема составляет 3 километра.

В то же время он оснащен аккумулятором большой емкости 2190 мАч, который можно использовать непрерывно в течение 13 часов. Аккумулятор также может обеспечить до 100 часов работы в режиме ожидания. Устройство также поставляется с новой функцией частоты эфирного копирования, которая позволяет пользователю одновременно копировать 100 частот каналов на несколько раций в ближайшем состоянии приема, без необходимости сопряжения с устройствами по отдельности, что экономит время.

Источник — Astera.