Xiaomi запускает ультратонкую индукционную плиту

Xiaomi официально выпустила ультратонкую индукционную плиту MIJIA, которая, пожалуй, является лучшей индукционной плитой, которую компания выпустила на данный момент. Продукт отличается компактным дизайном премиум-класса и ультратонким корпусом толщиной всего 23 мм. В настоящее время она продается по цене 499 юаней (~ 77 долларов).

Индукционная плита — это продукт среднего и высшего ценового сегмента, цель которого — сделать ее ультратонкой. Толщина такая же, как у керамической посуды, что означает, что она может поместиться в решетку для тарелок после использования. Ультратонкая индукционная плита MIJIA поддерживает маломощный нагрев мощностью 100 Вт. Огневую мощь можно регулировать на 99 различных уровнях. Продукт также поддерживает приложения XiaoAI и NFC.

Плита оснащена выступающим датчиком температуры посередине и ручкой OLED в правом нижнем углу. Весь корпус покрыт термостойкой черной краской.

Кроме того, ультратонкая индукционная плита MIJIA имеет трехуровневую энергоэффективность и весит всего 2,3 кг. Полный размер составляет 350 x 280 x 23 мм, а длина шнура питания составляет 1,2 м,

Источник — Astera.