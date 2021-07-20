Xiaomi запускает очиститель воды Mi Water Purifier 1200G в Китае

Сегодня Xiaomi представила свой последний продукт на китайском рынке — Mi Water Purifier 1200G, который теперь доступен для предварительной продажи. Цена на него составляет 2999 юаней (462 доллара США) во время предпродажного периода, и его можно предварительно заказать с залогом в 500 юаней. Компания заявила, что официально он будет доступен для покупки с 26 июля в Китае.

Mi Water Purifier 1200G поставляется с инновационной технологией двойной фильтрации обратного осмоса, которая, согласно заявлениям компании, достигла нового высокого уровня расхода воды, отношения чистой сточной воды и срока службы фильтра.

Говорят, что скорость подачи воды составляет 3,2 литра в минуту, и требуется всего около трех секунд, чтобы наполнить стакан 150 мл воды, и всего 18,9 секунды, чтобы наполнить чайник объемом 1 литр.

Компания добавляет, что сточные воды, отфильтрованные основным фильтрующим элементом обратного осмоса, затем фильтруются вспомогательным фильтрующим элементом обратного осмоса. В режиме подъема соотношение чистой воды к сточной составляет 5: 1, а в стандартном режиме отношение чистой воды к сточной составляет 3: 1.

Сточные воды можно использовать для мытья посуды, полива цветов и мытья полов. Вторичный фильтрующий элемент обратного осмоса защищает основной фильтрующий элемент обратного осмоса. Он также оснащен технологией сепарации , предотвращающей засорение , которая может обеспечить около пяти лет долгосрочной работы без ухудшения характеристик.

Он содержит восемь уровней глубокой фильтрации, которые могут эффективно отфильтровывать вредные вещества, такие как бактерии, тяжелые металлы, дезинфицирующие средства, и глубоко очищать качество воды для соответствия требованиям качества воды для питьевой воды.

Использование новой конструкции насоса с 8 гнездами может эффективно повысить эффективность подачи воды. За счет снижения скорости насоса при уравновешивании рабочего момента насоса, шум и вибрация насоса также были эффективно уменьшены.

Mi Water Purifier 1200G оснащен технологией обратной промывки чистой водой. Когда он простаивает, вода будет течь обратно к исходному источнику воды, чтобы гарантировать циркуляцию и промывку чистой воды на конце мембраны обратного осмоса, чтобы предотвратить проникновение сточных вод.

Источник — Astera.