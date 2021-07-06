Xiaomi запускает новый воздушный насос MIJIA 1S

Xiaomi первоначально выпустила собственный насос для накачивания шин Mi Air Pump еще в 2019 году. Теперь компания только что представила новый насос для накачивания шин от MIJIA, который доступен за 199 юаней (примерно 30 долларов США).

Китайский технический гигант официально выпустил новый воздушный насос MIJIA 1S сегодня. Этот новый насос для накачивания шин поставляется с ценой, аналогичной той, которую компания выпустила два года назад, и в настоящее время выставлена ​​на продажу в интернет-магазинах JD.com. Согласно официальным данным, новый насос для накачивания шин был выпущен с различными улучшениями и оптимизациями, чтобы обеспечить лучшую производительность по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, его общая вместимость также увеличена примерно на 45,4 процента, что позволяет заправить две автомобильные шины с почти нулевым давлением воздуха всего за 11 минут на полной мощности. Точно так же он может накачать даже восемь автомобильных шин с недостаточным давлением воздуха. Между тем предыдущая итерация могла заполнить только около 5,5 таких автомобильных шин. В корпусе MIJIA Air Pump 1S используется блок цилиндров из высокоточного сплава, литого под давлением, для создания давления от 0 до 150 фунтов на квадратный дюйм требуется всего 20 секунд.

Это даже полезно при высоких требованиях к давлению горных велосипедов, амортизаторов давления и даже обычных шин для шоссейных велосипедов. Заметным обновлением является датчик давления воздуха, который теперь поставляется с цифровым чипом, который может точно определять давление в шинах с небольшой погрешностью. Устройство также предлагает до 5 различных режимов накачивания, а также может предотвратить чрезмерное накачивание. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч и не требует внешнего источника питания для зарядки.

Источник — Astera.