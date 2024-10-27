Xiaomi запускает на глобальный рынок бюджетный смартфон POCO C75

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон POCO C75 в Гонконге, ориентированный на клиентов, ищущих производительность за разумные деньги. Позже модель станет доступна для покупки и на других рынках.

Смартфон оснащён процессором MediaTek Helio G81 и предлагается в двух версиях: с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также с внутренней памятью до 128 ГБ и 256 ГБ. Цены на устройство начинаются от 699 гонконгских долларов, что составляет около 8 700 рублей.

POCO C75 имеет 6,88-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720 × 1640 и частотой обновления 60 Гц. В каплевидной выемке экрана находится 13-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера устройства включает 50-мегапиксельный сенсор и датчик глубины, что позволяет делать качественные снимки с эффектом размытия фона.

Смартфон поддерживает длительное время работы благодаря аккумулятору ёмкостью 5160 мАч и проводной зарядке мощностью 18 Вт.

По сути, POCO C75 имеет схожие характеристики с моделями Redmi 14C и Redmi A3 Pro, что соответствует стратегии Xiaomi по выпуску универсальных устройств в разных ценовых категориях.