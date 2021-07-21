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Xiaomi запускает MITU Children’s Learning Watch 5X

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Китайский технологический гигант Xiaomi представил новые детские умные часы под брендом MITU. Умные часы, получившие название MITU Children’s Learning Watch 5X, оснащены улучшенным безопасным позиционированием, поддержкой WeChat для детей, а также двойной камерой высокого разрешения.

MITU Children’s Learning Watch 5X появятся примерно через месяц после анонса MITU Children’s 4G Phone Watch 5C . Эта новая модель поставляется с несколькими обновлениями, такими как 12-кратное безопасное позиционирование, а также 3D-позиционирование пола. Часы также оснащены функцией динамического позиционирования захвата, которая позволяет родителям узнать точный уровень пола, на котором находится ребенок.

Xiaomi запускает MITU Children's Learning Watch 5X

Умные часы оснащены 1,52-дюймовым экраном Retina с разрешением высокой четкости 360 x 400 пикселей и плотностью пикселей (PPI) более 355 пикселей на дюйм. Экран дисплея покрыт прочной защитой Corning Gorilla 3, обеспечивающей твердость поверхности 7H. Таким образом, экран устойчив к царапинам.

Xiaomi запускает MITU Children's Learning Watch 5X

Кроме того, MITU Watch 5X поставляется с полной поддержкой 4G Netco и имеет встроенную боковую камеру на 8 МП и переднюю камеру на 5 МП. Передняя камера позволяет родителям видеть ребенка во время видеозвонка, а боковая камера дает родителям возможность просматривать окружающую среду ребенка. Камера оснащена автофокусом, встроенным высокоточным 3-осевым датчиком гироскопа и поддержкой видеосъемки с электронной стабилизацией изображения (EIS).

MITU Children’s Learning Watch 5X в настоящее время продается в Китае через веб-сайт Youpin за 579 юаней (~ 89 долларов США). Поставляется в синем и розовом цветах.

Источник — Astera.

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