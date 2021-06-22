Главная » Новости

Xiaomi запускает MITU Children’s 4G Phone Watch 5C с поддержкой видеозвонков

На чтение 1 мин Просмотров 162 Опубликовано

Xiaomi только что выпустила новый продукт, предназначенный для детей в Китае. Речь идет о детских 4G Phone Watch 5C от MITU, которые доступны по цене 379 юаней (примерно 58 долларов США).

Новое устройство поддерживает 4G и даже может совершать видеозвонки. Оно также предлагает точное отслеживание местоположения и питается от аккумулятора емкостью 900 мАч. Кроме того, он даже поддерживает голосового помощника XiaoAI и водонепроницаем на расстоянии до 20 метров. На передней панели находится широкоугольная камера, которая позволяет ему совершать видеозвонки через сеть 4G от трех поддерживаемых операторов связи.

Xiaomi запускает MITU Children's 4G Phone Watch 5C с поддержкой видеозвонков

Новые детские 4G Phone Watch 5C от MITU также способны отслеживать активность и могут отслеживать расписание детей, начиная с школьного периода и заканчивая отслеживанием их поездок между домом и школой. Цветной дисплей с диагональю 1,4 дюйма, часы также поддерживают обучающие приложения. В настоящее время он представлен на JD.com , крупном китайском интернет-магазине, и доступен по цене 379 юаней.

Источник — Astera.

MITU Children's 4G Phone Watch 5C
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов