Xiaomi запускает MITU Children’s 4G Phone Watch 5C с поддержкой видеозвонков

Xiaomi только что выпустила новый продукт, предназначенный для детей в Китае. Речь идет о детских 4G Phone Watch 5C от MITU, которые доступны по цене 379 юаней (примерно 58 долларов США).

Новое устройство поддерживает 4G и даже может совершать видеозвонки. Оно также предлагает точное отслеживание местоположения и питается от аккумулятора емкостью 900 мАч. Кроме того, он даже поддерживает голосового помощника XiaoAI и водонепроницаем на расстоянии до 20 метров. На передней панели находится широкоугольная камера, которая позволяет ему совершать видеозвонки через сеть 4G от трех поддерживаемых операторов связи.

Новые детские 4G Phone Watch 5C от MITU также способны отслеживать активность и могут отслеживать расписание детей, начиная с школьного периода и заканчивая отслеживанием их поездок между домом и школой. Цветной дисплей с диагональю 1,4 дюйма, часы также поддерживают обучающие приложения. В настоящее время он представлен на JD.com , крупном китайском интернет-магазине, и доступен по цене 379 юаней.

Источник — Astera.