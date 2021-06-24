Xiaomi запускает MIJIA Screen Display Switch в рамках краудфандинга

Xiaomi постоянно заявляла о своем желании превратить большинство домов в умные дома за счет внедрения умных, взаимосвязанных продуктов. За прошедшие годы мы стали свидетелями увеличения предложения продуктов бренда за счет вакуумных роботов, умных лампочек, умных выключателей и ряда других. Китайский технический гигант выпустил переключатель экрана MIJIA.

Переключатель экранного дисплея MIJIA предлагается в двух моделях; одинарный и двойной по цене 99 юаней (~ 15 долларов США) и 109 юаней (~ 17 долларов США) соответственно. Интеллектуальный переключатель способен реализовывать интеллектуальные сцены, такие как дистанционное переключение света и голосовое управление XiaoAI, без необходимости подключения проводов.

Коммутатор имеет встроенный датчик температуры и влажности, который позволяет пользователю видеть температуру и влажность в помещении. На дисплее есть ЖК-экран, который можно использовать для просмотра температуры и влажности в помещении. Переключатель может быть связан с внутренним кондиционером и увлажнителем.

В то же время на экране также отображаются текущее время и дата, а также погода на улице. Погода на открытом воздухе представлена ​​разными символами: облачно, солнечно, дождь, снег, пасмурно и дымка.

Кроме того, коммутатор имеет встроенную функцию шлюза Bluetooth Mesh, которая позволяет подключать его к другим интеллектуальным продуктам для реализации межсетевого взаимодействия всего дома. Вы даже можете настроить кнопки так, чтобы они не работали как выключатель света. В приложении MIJIA пользователь может настроить любую из кнопок в качестве переключателя для других интеллектуальных устройств в доме.

Интеллектуальный переключатель долговечен, поскольку он, как утверждается, выдерживает до 80 000 нажатий. Он не окисляется легко, несмотря на использование латунной основы и контактов из стерлингового серебра. Гаджет имеет длину 110 мм и ширину 86 мм. В настоящее время продукт выставлен на краудфандинг на Xiaomi Youpin, и ожидается, что его поставки начнутся 4 июля.

Источник — Astera.