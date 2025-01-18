Главная » Новости

Xiaomi запускает бета-версию HyperOS 2.1 с новыми функциями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Xiaomi представила бета-версию HyperOS 2.1 для своих флагманских устройств, которая включает ряд новых функций и улучшений.

Это обновление улучшает работу основных приложений, таких как «Галерея», и делает интерфейс более плавным и стабильным.

В HyperOS 2.1 добавлены новые жесты, улучшенная анимация и возможности для видеозвонков. Пользователи смогут настроить главный экран с макетом 4 x 6 и улучшить управление яркостью фонарика. Также появилась возможность передачи файлов между устройствами с разными учетными записями Xiaomi.

Дополнительно усовершенствованы функции виртуального помощника, который теперь способен выполнять задачи с использованием естественного языка и анализировать привычки пользователей.

Ожидается, что стабильная версия HyperOS 2.1 будет выпущена в ближайшем будущем, но пользователи уже могут оценить новые функции в бета-версии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.