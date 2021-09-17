Xiaomi запатентовала технологию мониторинга землетрясений для мобильных устройств

Ранее сегодня (17 сентября 2021 года) Xiaomi опубликовала новый патент на интересную форму технологии. Патент назывался « Метод и оборудование для проведения сейсмического мониторинга мобильных устройств».

Приложение китайского технологического гиганта имеет номер патента CN113406696A и описывает метод или систему, которая способна считывать / отслеживать сейсмическую активность с мобильного оборудования. Другими словами, эта технология будет использоваться при обнаружении землетрясений. Кроме того, рассматриваемое «мобильное устройство» будет передавать полученные ключевые данные для отправки в центр обработки землетрясений. Итак, очевидно, что оборудование будет относиться к технической области сейсмического мониторинга и, в той или иной форме, также иметь отношение к предотвращению стихийных бедствий.

Патент даже описывает весь этот процесс и его функционирование. Он будет стремиться стандартизировать виртуальный сейсмический датчик и обозначить регионы регистрации сейсмической активности на карте. Система также позволит базовому процессору идентифицировать и прогнозировать возможные землетрясения на основе нескольких показаний. Эти показания поступают через этот виртуальный сейсмический датчик, который также передает данные в центры обработки сейсмических данных.

Что касается приложений, это может означать, что Xiaomi сможет создать систему раннего предупреждения с мобильных устройств, которая в будущем может даже включать смартфоны с достаточно чувствительными датчиками, хотя это маловероятно. Примечательно, что эта технология чем-то похожа на систему раннего предупреждения, которую компания интегрировала с MIUI, которая работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта.