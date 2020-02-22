Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти

Xiaomi запатентовала гибридную карту памяти, в которой на обратной стороне находится SIM-карта.

Патентные изображения не раскрывают технические характеристики устройства, но в заявке указано, что это устройство хранения информации.

Предполагается, что карта памяти будет оснащена модулем, позволяющим работать в сетях пятого поколения.

Стоит отметить, что подробное решение было представлено еще в прошлом году, когда начались продажи Super SIM от Ziguang.

Эта компания разработала карту памяти на 128 ГБ с совмещенной SIM-картой.

Пока неизвестно, будет ли Xiaomi выпускать собственное решение Super SIM, или компания патентами защищает собственные разработки.