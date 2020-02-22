Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти

Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти23.02.2020 00:17
Xiaomi запатентовала гибридную карту памяти, в которой на обратной стороне находится SIM-карта.
Патентные изображения не раскрывают технические характеристики устройства, но в заявке указано, что это устройство хранения информации.
Предполагается, что карта памяти будет оснащена модулем, позволяющим работать в сетях пятого поколения.
Стоит отметить, что подробное решение было представлено еще в прошлом году, когда начались продажи Super SIM от Ziguang.
Эта компания разработала карту памяти на 128 ГБ с совмещенной SIM-картой.
Пока неизвестно, будет ли Xiaomi выпускать собственное решение Super SIM, или компания патентами защищает собственные разработки.
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