Xiaomi запатентовала смартфон с отсеком для беспроводных наушников

Китайская компания запатентовала необычный смартфон, в котором предусмотрели возможность хранить беспородные наушники, а еще в этой модели показали подэкранную камеру.

Это очень необычный аппарат и возможно решения, запатентованные в нем появятся в новых моделях смартфонов китайской Xiaomi.

Для беспроводных наушников в аппарате предусмотрели отсеки. Более того, в них наушники еще будут и заряжаться.

То есть в этом случае пользователи смогут отказаться от необходимости носить с собой футляр для наушников.

К тому же отсеки в смартфоне устроены таким образом, что при ношении наушников в ушах они будут закрываться за счет поворотной части вверху.