Xiaomi запатентовала смартфон с отсеком для беспроводных наушников

Xiaomi запатентовала смартфон с отсеком для беспроводных наушников27.07.2020 14:52
Китайская компания запатентовала необычный смартфон, в котором предусмотрели возможность хранить беспородные наушники, а еще в этой модели показали подэкранную камеру.
Это очень необычный аппарат и возможно решения, запатентованные в нем появятся в новых моделях смартфонов китайской Xiaomi.
Для беспроводных наушников в аппарате предусмотрели отсеки. Более того, в них наушники еще будут и заряжаться.
То есть в этом случае пользователи смогут отказаться от необходимости носить с собой футляр для наушников.
К тому же отсеки в смартфоне устроены таким образом, что при ношении наушников в ушах они будут закрываться за счет поворотной части вверху.
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