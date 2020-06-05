Xiaomi запатентовала смартфон-книжку с большим гибким экраном

Xiaomi уже давно работает над раскладными смартфонами с гибким экраном, но пока она не спешит выпускать такие устройства из-за их высокой цены.

В прошлом году глава китайского производителя демонстрировал прототип «раскладушки» с гибким экраном, но это оказался ранний прототип, который как потом объяснили, пока не планирую выпускать.

Недавно в Сети были опубликованы патентные изображения устройства Xiaomi, которое внешне очень сильно напоминает Huawei Mate Xs.

На эскизах изображён аппарат в форме книжки с экраном, который в сложенном состоянии оказывается снаружи.

В устройстве сделали очень узкие рамки вокруг экрана и установили четверную камеру с дополнительными датчиками и модулем фотовспышки.

Камера раскладного смартфона используется как основная, так и для селфи. На большой грани смартфона установили кнопки регулировки громкости и питания. Заряжается аппарат через разъем USB Type-C.