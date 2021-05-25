Xiaomi запатентовала складной смартфон с почти 100% соотношением экрана к корпусу

Xiaomi только что опубликовала новый патент. Этот патент был на «гибкий экранный модуль», основной особенностью которого является почти 100-процентное соотношение экрана к корпусу.

Номер публикации нового патента — CN112839115A, и ITHome сообщила, что патент также включает резюме, которое предлагает нам краткое описание технологии. Эта технология отображения также включает в себя две области или две области отображения вместе с шарнирным механизмом. В подобласти второй области отображения устройства находится модуль камеры. Система камеры перемещается вместе с шарнирным механизмом. Благодаря этому движению второй дисплей устройства может использоваться как обычный передний дисплей и даже может открывать камеры для задней фотографии.

Кроме того, это также позволяет складному смартфону от китайского технологического гиганта иметь ту же систему камер, обращенную на лицевую сторону. Хотя, когда фронтальная камера не требуется, устройство может достичь высокого отношения экрана к корпусу, которое приближается к 100 процентам. К сожалению, более подробные сведения об этом телефоне в настоящее время неизвестны, и неясно, действительно ли компания работает над таким продуктом или просто охватывает все аспекты. Так что следите за обновлениями, если появятся какие-либо заметные обновления, касающиеся этого патента.